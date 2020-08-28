В связи с запретом на въезд в Украину иностранцам, который начнет действовать уже с завтрашнего дня, 29 августа, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет ряд рейсов.

Об этом информирует пресс-служба авиаперевозчика, в пятницу, 28 августа.

С 14 сентября компания полностью отменяет следующие рейсы:

Киев - Запорожье (OZH) - Киев;

Киев - Мадрид (MAD) - Киев;

Киев - Барселона (BCN) - Киев;

Киев - Афины (ATH) - Киев (кроме двух рейсов);

Киев - Женева (GVA) - Киев;

Киев - Дели (DEL) - Киев;

Киев - Берлин (TXL) - Киев;

Киев - Кишинев (KIV) - Киев;

Киев - Херсон (KHE) - Киев (с 20 сентября).

Сократят частоты по следующим маршрутам:

Киев - Одесса (ODS) - Киев;

Киев - Париж (CDG) - Киев;

Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев;

Киев - Брюссель (BRU) - Киев;

Киев - Дубай (DXB) - Киев;о

Киев - Стамбул (IST) - Киев;

Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев.

В МАУ отметили, что в сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%.

Также добавили, что решение по плану полетов на ближайшие 14 дней примут после публикации всех необходимых решений органов государственной власти.

Напомним, запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября. При этом туристы смогут въехать на территорию государства транзитом. Такое решение принял Кабмин на заседании 26 августа.

Также мы писали, кого из иностранцев не коснется запрет на въезд в нашу страну. Полный список можно посмотреть здесь.