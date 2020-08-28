МАУ массово отменила рейсы из-за запрета на въезд иностранцам в Украину. Список
В связи с запретом на въезд в Украину иностранцам, который начнет действовать уже с завтрашнего дня, 29 августа, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет ряд рейсов.
Об этом информирует пресс-служба авиаперевозчика, в пятницу, 28 августа.
С 14 сентября компания полностью отменяет следующие рейсы:
- Киев - Запорожье (OZH) - Киев;
- Киев - Мадрид (MAD) - Киев;
- Киев - Барселона (BCN) - Киев;
- Киев - Афины (ATH) - Киев (кроме двух рейсов);
- Киев - Женева (GVA) - Киев;
- Киев - Дели (DEL) - Киев;
- Киев - Берлин (TXL) - Киев;
- Киев - Кишинев (KIV) - Киев;
- Киев - Херсон (KHE) - Киев (с 20 сентября).
Сократят частоты по следующим маршрутам:
- Киев - Одесса (ODS) - Киев;
- Киев - Париж (CDG) - Киев;
- Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев;
- Киев - Брюссель (BRU) - Киев;
- Киев - Дубай (DXB) - Киев;о
- Киев - Стамбул (IST) - Киев;
- Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев.
В МАУ отметили, что в сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%.
Также добавили, что решение по плану полетов на ближайшие 14 дней примут после публикации всех необходимых решений органов государственной власти.
Напомним, запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября. При этом туристы смогут въехать на территорию государства транзитом. Такое решение принял Кабмин на заседании 26 августа.
Также мы писали, кого из иностранцев не коснется запрет на въезд в нашу страну. Полный список можно посмотреть здесь.