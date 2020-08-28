Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что для граждан Украины открыли границы четыре страны. Это Казахстан, Руанда, Судан и Сьерра-Леоне.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на брифинге 28 августа.

По словам Кулебы, отпускной сезон подходит к концу, тем не менее открытие границ - хорошая новость.

"Сейчас открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран. Эта цифра изменилась по сравнению с двумя неделями назад. Добавились Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда", - сказал министр.

Он добавил, что в некоторые страны можно въехать свободно, а в некоторые - с соблюдением определенных условий. Детальную информацию можно найти на интерактивной карте на сайте МИД, которая постоянно обновляется.



Также министр отметил, что многие страны сталкиваются с новым всплеском распространения коронавируса, поэтому правительства принимают меры для регулирования миграции и потоков людей.



"Сегодня пришла новость о внедрении определенных ограничений правительством Финляндии. Готовится к закрытию границ Испания. Сегодня, к сожалению, тренд, который был в начале пандемии, возобновляется, потому что страны должны заботиться о здоровье не только своих граждан, но и путешественников", - резюмировал Кулеба.

Ранее "Страна" сообщала, что Финляндия закрыла въезд для украинских трудовых мигрантов до 18 сентября.

Мы также писали, что Кабинет министров Украины принял решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 00:00 28 августа.