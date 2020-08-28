Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время рабочей поездки в Кировоградскую область ученики второй областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва подарили черный пояс по карате.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, во время поездки Зеленский посетил занятие юных каратистов в Кропивницком. Его там встретила Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, ставшая чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. В прошлом году, когда она завоевала эту награду, ей было всего 9 лет и 3 месяца.

"Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции карате. После завершения занятия воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта - "традиционное карате", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Зеленскому вышиванки и пригласил с официальным визитом в республику.

Также писали о подарках, которые получил президент Украины в течение первого года пребывания в должности. Среди них книги, картины, макеты военной техники, галстуки, а также дозиметр, маска для сна и мешочек с горохом нут.