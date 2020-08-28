Подозреваемый в даче взятки в $6 миллионов руководству САП и НАБУ первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко вышел из СИЗО после внесения залога в 42 миллиона гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Залог внес 21 августа", - сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, не уточняя других деталей.

После внесения залога Ильяшенко освободили из следственного изолятора, где он находился с июня.

Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг крупнейшей взятки в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Фигуранта дела о взятке руководителям НАБУ и САП Николая Ильяшенко 15 июня взяли под стражу с залогом в 84 миллиона.

10 августа Высший антикоррупционный суд продлил содержание Ильяшенко под стражей и уменьшил размер залога до 42 миллионов.

Также писали, что за юриста "Бурисмы" Кичу, подозреваемого в деле о взятке руководству НАБУ и САП, внесли залог в 40 миллионов.