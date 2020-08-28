В ночь на пятницу, 28 августа, в Умани произошла потасовка между паломниками-хасидами и жителями города. Местные пытались не пропустить в Умань иностранцев, а полиция успокаивала представителей обеих конфликтующих сторон.

Видео стычки опубликовал в Facebook депутат Уманского районного совета от "Свободы" Сергей Алексеев.

На кадрах видно, как правоохранители пытаются урезонить возмущенных граждан, а те обвиняют полицейских в бездействии.

Ближе к полудню стала известна причина ночных разбирательств. Издание PavlovskyNEWS в соцсети Facebook со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины разъяснило, что конфликт произошел на бытовой почве. Приехавший паломник не мог попасть в дом, который как он уверял, принадлежит ему. А местные жители утверждали, что здание построено незаконно.

Как писала "Страна", власти Умани из-за плохой ситуации с коронавирусом пытаются не допустить хасидов, которые традиционно приезжают в город в конце лета - в начале сентября. Местные власти поддержал Киев. Так, 26 августа в столичном аэропорту задержали более ста граждан Израиля, прибывших в Умань.

Также хасидов блокируют в аэропортах Одессы и Запорожья, где паломники сидят без еды и воды.