Новым главой Одесской таможни стал люстрированный в 2015 году Денис Пудрик. Ранее он был инспектором поста "Донецк – аэропорт", а также возглавлял таможни в пяти регионах.

Об назначении в Facebook сообщила пресс-служба Одесской таможни.

Из открытых источников известно, что Пудрику 43 года. В таможне он работает с 1998-го. Сначала он был инспектором таможни поста "Донецк – аэропорт" Донецкой региональной таможни. После этого возглавлял региональные таможни: Черниговскую, Бердичевскую, Львовскую, Луганскую и Крымскую. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

Он возглавлял Крымскую таможню во времена Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти. Поэтому в 2015 году Пудрик был люстрирован. Впрочем, ему удалось отменить решение об увольнении через суд. Кроме того, ему из-за вынужденного прогула таможня должна была выплатить 677 тысяч гривен.

С 2019 до нынешнего назначения был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы. А на внеочередных выборах в Раду прошлым летом Пудрик баллотировался по списку партии "Батькивщина" под №55.

Согласно декларации главы таможни, у Пудрика есть квартиры в Киеве площадью 114,3 кв. м., в Донецке на 159,9 кв. м, дачный дом (219,3 кв. м) с землей (610 кв. м) под Киевом. На супругу Наталью Пудрик записана квартира в Турции (120 кв. м), квартира в Симферополе (138,7), жилой дом в Симферополе на 714,9 кв. м, земля под которым (2000 кв. м) тоже принадлежит ей.

Семья таможенника задекларировала ценные часы: Corum, Zenith, Rolex и Breguet, шубу и полушубок Натальи Пудрик, а также несколько комплектов ювелирных изделий, стоимость которых не указана в декларации.

Денису Пудрику принадлежит Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC стоимостью 2 млн 304 тыс. грн. и Renault Dokker. На супругу нового начальника таможни записан Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.

Напомним, что в мае бывшего начальника Одесской таможни Грибанова задержали на взятке.

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