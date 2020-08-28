Четвертая сессия IX созыва работы Верховной Рады стартует во вторник, 1 сентября, 2020 года.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте парламента.

Так, согласно календарному плану работы Рады, перед пленарным заседанием пройдет заседание согласительного совета руководителей фракций и групп, на котором будет сформирована повестка дня первой недели работы народных депутатов.

В пятницу, 4 сентября, в парламенте пройдет традиционный час вопросов к правительству.

Народные депутаты в первый осенний месяц по две недели будут работать в пленарном режиме (1-4 сентября и 14-18 сентября) и в парламентских комитетах (7-11 сентября и 21-25 сентября).

С 28 сентября по 2 октября нардепы будут работать с избирателями.

Стоит отметить, что до введения карантинного режима работы Рады, пленарные заседания проводились во вторник и четверг с 10:00 до 18:00 (с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), а в среду и пятницу с 10:00 до 14:00 с получасовым перерывом с 12:00 до 12:30.

Напомним, в связи с пандемией Covid-19 пленарные заседания Рады с июня проходили с 10.00 до 15.00 с одним перерывом на 30 минут, а заседания комитетов - в режиме онлайн.

Также мы писали, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве, вопрос о том, когда журналистов пустят в кулуары украинского парламента, сейчас находится на паузе.