В Крыму зафиксирован шестой с начала августа антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом. За сутки 27 августа эта цифра составила 84 человека. Об этом на своей странице в соцсети написал "глава Крыма" Сергей Аксенов.

"За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 - при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта), 1 - завозной из Узбекистана", - написал Аксенов.

По его данным, всего с начала года в Крыму выявлен 2 271 случай COVID-19. 30 пациентов умерли, 1580 были выписаны с выздоровлением.

Аксенов призвал всех находящихся в Крыму носить маски, соблюдать социальную дистанцию и ограничить посещение общественных мест.

Напомним, сутками ранее в Крыму выявлили 56 случаев заражения коронавирусом, что тоже было рекордным показателем с момента начала эпидемии на аннексированном полуострове.

Также мы сообщали, что стали известны условия пересечения КПВВ в Донбассе и на границе с Крымом после их открытия 29 августа.