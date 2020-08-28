Украинское правительство не планирует повторно вводить жесткий карантин даже в случае второй волны коронавируса.

Об этом в ходе онлайн-встречи с представителями бизнеса сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Премьер-министр Шмыгаль провел онлайн встречу с представителями бизнеса, обсудив карантинные ограничения.

Кроме того, по словам премьера, сейчас правительство работает над системным восстановлением экономической активности - разрабатывает долгосрочную стратегию развития Украины до 2030 года, а также работает над выполнением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики

"Премьер-министр выразил свою поддержку решению поднять минимальную зарплату до 5 000 гривен и сообщил, что власть имеет планы и в дальнейшем повышать уровень минимальной заработной платы до 6 000 грн и 6 500 грн в 2021 году. Вместе с тем бизнес считает такой шаг замаскированным увеличением налогообложения и надеется, что необоснованные решения не будут иметь места в будущем", - отметили в ЕБА

Относительно запрета въезда иностранных граждан, Шмыгаль заверил, что отдельные категории иностранных граждан все же будут иметь возможность прибыть в Украину, а именно IT-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, являются членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко, в отличие от Шмыгаля, допускает повторное введение осенью жесткого карантина в Украине.

Также "Страна" анализировала, что означает новая минималка в 5 тысяч гривен.