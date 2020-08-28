Председатель Зачепиловской районной администрации Харьковской области Елена Петренко уволилась со своей должности. По ее словам, такое решение она приняла в связи с несогласием с деятельностью партии "Слуга народа" и политикой, которую сейчас проводит глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Соответствующее заявление об увольнении она написала президенту Украины Владимиру Зеленскому во вторник, 25 августа, сообщила Петренко на своей странице в Фейсбуке.

"Приняла решение - я ухожу с должности главы Зачепиловской райгосадминистрации. Потому что не хочу стать частью грязной игры, которую сегодня ведут председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер и его первый заместитель Татьяна Егорова-Луценко.

Надеялась, как и все жители района, на изменения, новые лица, стиля и методов работы, и не согласна с тем, что "Зе команда" нашего района формируется не из новых лиц, а людей, которые всю жизнь перебегают из партии в партию и служили не людям, а своим корыстным интересам", - заявила глава райадминистрации.

Также она сообщила, что решила идти на местные выборы с Блоком Светличной "Вместе" (Юлия Светличная - бывший губернатор области, а сейчас нардеп).

Напомним, в апреле экс-губернатор Харьковской области Юлия Светличная принесла присягу нардепа.

Ранее мы писали, что довыборы в избирательном округе №179 состоялись 15 марта в связи с назначением нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа" Алексея Кучера губернатором Харьковской области.

Кандидат от этой политсилы Виктория Алексейчук снялась с выборов, так как, по данным опросов, разгромно проигрывала Светличной. Юлия Светличная, занимавшая ранее пост главы Харьковской ОГА, обошла других кандидатов с большим отрывом.