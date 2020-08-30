Предлагаем гороскоп на 30 августа 2020 года. Воскресенье обещает стать одним из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца. Сегодня под силу воплотить любые планы и замыслы с наименьшими затратами сил. День подходит для поездок и путешествий.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодняшний день подходит для целеустремленных представителей знака, которые не любят быть ущемленными в своих действиях. Вы сможете выработать гибкий рабочий график на следующую неделю, который позволит достичь немалых успехов при минимуме усилий.

Телец (21.04 - 20.05)

Для Тельцов сегодняшний день станет весьма обнадеживающим. Сегодня произойдут события, которые поднимут вашу самооценку. В финансовой сфере возможны какие-то положительные подвижки. Единственным минусом может стать зависть со стороны окружающих.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Старые привязанности и рабочие стратегии не дают Близнецам открыть дверь в новую жизнь. Только избавление от старых привычек и даже предпочтений позволит вам избавиться от существующих проблем и обрести счастье.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раки могут улучшить отношения с нужными людьми и сделать счастливыми своих близких. Это позволит взглянуть на проблемы несколько иначе. Задумайтесь, не свойственно ли вам сгущать краски и зацикливаться на несуществующих трудностях там, где все идет своим чередом.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы тянутся к роскоши, богатству и тайно мечтают о власти. Однако все, на что пока приходится рассчитывать - это великодушие любящих вас людей. Это ценный ресурс, который поможет вам двигаться дальше.

Дева (24.08 - 23.09)

У вечно мнительных Дев сегодняшний день сложится удачно как в творчестве, так и в любви. День хорошо провести в общении с друзьями, а вечер - в спокойной и расслабленной обстановке.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам сегодня хорошо вспомнить о любимом хобби, посвятить хотя бы пару часов занятиям спортом. Найдите отдушину, которая поможет вам зарядиться перед следующей рабочей неделей.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Упорным и настойчивым Скорпионам сегодня нужно вознаградить себя за таланты и проделанные усилия. Посвятите день приятным занятиям, вы заслужили награду.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для Стрельцов предчувствие нового счастливого поворота в жизни может оказаться лишь иллюзией. В погоне за свободой не забывайте об ответственности. Обстановка дома может оставаться неопределенной, но вы сможете разрешить создавшуюся ситуацию.

Козерог (22.12 - 20.01)

В жизни Козерогов сегодня все пройдет по намеченному плану. Вы сможете упорядочить мысли и привести в порядок дела. Важно отзываться добротой на проявленную к вам заботу, а вот общение с теми, кто вас не ценит, лучше прервать.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям нужно использовать любую возможность путешествовать, когда только выпадает свободный день. Будь это новое место у водоема или поход в лес. Эмоции способны переключить вас на творческую волну и придать мотивации двигаться дальше в рабочих проектах.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам идеально провести день спокойно, когда можно спать до обеда и отменить все встречи и переговоры. Вечером можно согласиться на приятную прогулку. Сегодня есть шанс получить что-то необходимое вам, не прикладывая к этому усилий.