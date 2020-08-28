Приехавший с визитом в Киеве заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган обсудил проблемы коррупции с украинскими активистами и журналистами.

Фото с этой встречи опубликовано на странице посольства США в Украине в соцсети.

"Заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган встретился со смелыми и самоотверженными активистами и журналистами, чтобы обсудить их усилия по информационно-просветительской деятельности в борьбе с коррупцией. Верховенство права, свобода СМИ и прочное гражданское общество являются ключевыми условиями для успешной демократии", - говорится в сообщении.

Отметим, что среди приглашенных на встречу в посольство США в Украине был глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и журналистка "Схем" Любомира Ремажевская.

Сам Шабунин затем написал пост, в котором указал, что речь на встрече шла о попытках "пророссийских" сил и олигархов демонтировать "антикоррупционную инфраструктуру" путем назначения на должность главы САП своего человека.

Как уже писала "Страна" вокруг должности главы Специального антикоррупционной прокуратуры разворачивается масштабная борьба. Лоббисты главы НАБУ Сытника (Шабунин в их числе) пытаются заручиться поддержкой Запада, чтоб тот надавил на украинские власти и поставил во главе САП удобную для Сытника фигуру.

В то время как в Офисе президента Сытнику не доверяют, считают, что он провалил борьбу с коррупцией и находится в тесном контакте с Порошенко. Поэтому в команде президента хотели бы видеть во главе САП независимого от Сытника человека, который мог бы эффективно контролировать деятельность НАБУ. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Напомним, замгоссекретаря США Биган прибыл в Киев сразу после визита в Москву.

Также мы сообщали, что после звонка Помпео Зеленский встретился в Кривом Роге с его заместителем Стивеном Биганом.