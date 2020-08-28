Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на 28 августа. За последние сутки заразились еще 2 438 человек, излечились 866 пациента и скончались 48.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 3 800,
  • Волынская область - 5 320,
  • Днепропетровская область - 2 162,
  • Донецкая область - 1 318,
  • Житомирская область - 3 063,
  • Закарпатская область - 7 302,
  • Запорожская область - 1 487,
  • Ивано-Франковская область - 8 661,
  • Кировоградская область - 790),
  • Киев - 12 700,
  • Киевская область - 5 397,
  • Львовская область - 13 980,
  • Луганская область - 274,
  • Николаевская область - 1 077,
  • Одесская область - 6 751,
  • Полтавская область - 705,
  • Ровенская область - 8 928,
  • Сумская область - 1 361,
  • Тернопольская область - 5 478,
  • Харьковская область - 8 444,
  • Херсонская область - 374,
  • Хмельницкая область - 2 194,
  • Черновицкая область - 9 855,
  • Черкасская область - 1 390,
  • Черниговская область - 1 676.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Хмельницкой области из-за вспышки коронавирусной болезни Covid-19 машиностроительное предприятие "Мотор Сич", расположенное в Волочисском районе, прекратило работу. На данный момент диагноз подтвердился у 65 сотрудников завода.

Как сообщала "Страна", если количество зараженных коронавирусом в Украине будет больше трех тысяч в день, а их сегодня было зафиксировано 2 438 человек, то все больницы будут переполнены. Это приведет к критической ситуации к октябрю.

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