Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 28 августа
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на 28 августа. За последние сутки заразились еще 2 438 человек, излечились 866 пациента и скончались 48.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 3 800,
- Волынская область - 5 320,
- Днепропетровская область - 2 162,
- Донецкая область - 1 318,
- Житомирская область - 3 063,
- Закарпатская область - 7 302,
- Запорожская область - 1 487,
- Ивано-Франковская область - 8 661,
- Кировоградская область - 790),
- Киев - 12 700,
- Киевская область - 5 397,
- Львовская область - 13 980,
- Луганская область - 274,
- Николаевская область - 1 077,
- Одесская область - 6 751,
- Полтавская область - 705,
- Ровенская область - 8 928,
- Сумская область - 1 361,
- Тернопольская область - 5 478,
- Харьковская область - 8 444,
- Херсонская область - 374,
- Хмельницкая область - 2 194,
- Черновицкая область - 9 855,
- Черкасская область - 1 390,
- Черниговская область - 1 676.
Напомним, в Хмельницкой области из-за вспышки коронавирусной болезни Covid-19 машиностроительное предприятие "Мотор Сич", расположенное в Волочисском районе, прекратило работу. На данный момент диагноз подтвердился у 65 сотрудников завода.
Как сообщала "Страна", если количество зараженных коронавирусом в Украине будет больше трех тысяч в день, а их сегодня было зафиксировано 2 438 человек, то все больницы будут переполнены. Это приведет к критической ситуации к октябрю.