В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на 28 августа. За последние сутки заразились еще 2 438 человек, излечились 866 пациента и скончались 48.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 3 800,

Волынская область - 5 320,

Днепропетровская область - 2 162,

Донецкая область - 1 318,

Житомирская область - 3 063,

Закарпатская область - 7 302,

Запорожская область - 1 487,

Ивано-Франковская область - 8 661,

Кировоградская область - 790),

Киев - 12 700,

Киевская область - 5 397,

Львовская область - 13 980,

Луганская область - 274,

Николаевская область - 1 077,

Одесская область - 6 751,

Полтавская область - 705,

Ровенская область - 8 928,

Сумская область - 1 361,

Тернопольская область - 5 478,

Харьковская область - 8 444,

Херсонская область - 374,

Хмельницкая область - 2 194,

Черновицкая область - 9 855,

Черкасская область - 1 390,

Черниговская область - 1 676.

Напомним, в Хмельницкой области из-за вспышки коронавирусной болезни Covid-19 машиностроительное предприятие "Мотор Сич", расположенное в Волочисском районе, прекратило работу. На данный момент диагноз подтвердился у 65 сотрудников завода.

Как сообщала "Страна", если количество зараженных коронавирусом в Украине будет больше трех тысяч в день, а их сегодня было зафиксировано 2 438 человек, то все больницы будут переполнены. Это приведет к критической ситуации к октябрю.