Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который вымогал 70 000 долларов с предпринимателя за выдачу разрешительной документации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники выяснили, что чиновник требовал деньги от представителя крупного предприятия за выдачу экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5 000 квадратных метров. Злоумышленник привлек к сделке двух знакомых как посредников.

Сотрудники спецслужбы зафиксировали момент передачи посредникам первого "транша" суммы в размере 10 000 долларов, их задержали возле ресторана в центре Киева после получения оставшейся суммы.

Чиновника ГСЧС задержали в рабочем кабинете, у него обнаружили $1 200 из первого "транша".

Напомним, в столичном ресторане СБУ задержала чиновника Госрезерва при получении милионной взятки.

Также мы писали, что экс-советника губернатора Полтавской области задержали на взятке в 40 000 долларов.