Пребывающая за границей белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская записала новое видеообращение к соотечественникам. Она поздравила учителей Беларуси с наступающим Днем знаний и при этом отметила, что среди школьных педагогов есть те, кто, работая в избирательных комиссиях, помогал власти "воровать голоса избирателей", желая выслужиться.

"Давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования - сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет, принудительная подписка, добровольно-принудительные походы на хоккей, лыжню и демонстрации. Разве это имеет отношение к учебно-воспитательному процессу? А самое страшное, куда многих из вас втянули - это избирательные комиссии, где обеспечивался нужный результат. Нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином", - говорит Тихановская.

Она призывает белорусских учителей очистить школу от лицемерия и страха.

"Сейчас звучат угрозы уволить учителей, несогласных с государственной идеологией, но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, то чего она стоит. Проявите солидарность, защитите честных учителей, пусть увольняются махинаторы и карьеристы", - добавила оппозиционерка.

Напомним, протесты в Беларуси длятся с 9 августа - они начались сразу после выборов президента. Оппозиция уверена в том, что озвученный результат, по которому Лукашенко победил с 80% поддержкой, полярно неверен.

Ранее "Страна" писала о том, что с митинга в центре Минска забрали в участки столицы Беларуси почти две сотни человек.

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