На выборах мэра Днепра наиболее шансы на победу имеет действующих градоначальник Борис Филатов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

За Филатова готовы проголосовать 48,5% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг других кандидатов значительно ниже. Так, за экс-нардепа от "Оппоблока" Александра Вилкула могли бы проголосовать 14,9% избирателей, за местного политика Загида Краснова - 13,4%, за главу областной организации партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Геннадия Гуфмана - 7,6%, за кандидата от "Слуги народа" Сергея Рыженко - 7,0%.

Рейтинг других кандидатов - менее 2%.

На выборах в горсовет голоса избирателей распределились бы следующим образом.

Партия "Пропозиция" (партия мэра Филатова) - 27,9%;

Партия "Слуга народа" - 14,7% опрошенных,

партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,3%,

партия "Гражданская сила" (ее лидер Загид Краснов) - 9,6%,

блок Вилкула - 7,9%,

партия "Европейская солидарность" - 5,1%,

партия Шария - 4,2%,

партия "Батькивщина" - 3,1%.

Рейтинг других сил - ниже 2%. Тех, кто не определился, - 8-9%.

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