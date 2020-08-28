Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснил свою отставку обострением язвенного колита (хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки - Ред.) и необходимостью лечения. Об этом он рассказал во время анонсированной ранее пресс-конференции, пишет агентство "Киодо".

"Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени", - сказал Абэ.

По словам Абэ, болезнь мешает ему "принимать правильные решения", а потому ему стало сложно исполнять обязанности премьера. Из-за этой же болезни он подавал в отставку с поста главы правительства в 2007 году, но тогда его состояние здоровья удалось стабилизировать, что позволило вернуться к государственной службе.

Напомним, Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии в период 2006-2007 годов, а затем вернулся на свой пост в 2012 году.

Ранее "Страна" писала том, что глава TikTok Кевин Майер подал в отставку после угроз Трампа заблокировать приложение.

Также мы сообщали, что один из главных советников Трампа уходит в отставку за два месяца до выборов президента США.