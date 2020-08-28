Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 августа, представит нового главу Черкасской облгосадминистрации, которым стал эск-СБУшник Сергей Сергийчук. Представление пройдет во время рабочей поездки Зеленского в этот регион, сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что президент также примет участие в презентации Стратегии развития Черкасской области на период 2021-2027 годов и встретится с представителями местного бизнеса.

Кроме того, Владимир Зеленский проверит ход реконструкции инфраструктурных объектов, которые восстанавливаются в области в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Как сообщалось, Сергей Сергийчук до назначения губернатором Черкасской области работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе. Среди его приоритетов - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.

Ранее "Страна" сообщала, что накануне Зеленский представил замену пойманному на взятке главе Кировоградской ОГА.

Также мы сообщали, что Зеленский поблагодарил полицию за поимку расстрелявших автобус под Харьковом.