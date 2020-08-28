В Украине, где за прошедшие сутки установлен новый антирекорд по заразившимся коронавирусом, болезнь Сovid-19 выявили у 112 детей, а также у 122 медицинских работников.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"За прошедшие сутки заболели 2 438 человек, из них 112 детей, а также 122 медицинских работника. Были госпитализированы 497 человек. За последние сутки в Украине зарегистрировано 48 летальных случаев. При этом выздоровели 866 пациентов", - сказал министр.

Ранее мы писали, что из-за эпидемии коронавируса в Украине продлили карантин до ноября. Степанов заявлял, что кроме этого решения, из-за резкого роста заболеваемости в нашей стране, еще предлагается ужесточить ограничительные меры в регионах "зеленой" зоны.

Также сообщали, что ВОЗ ожидает мощную коронавирусную вспышку зимой. Там призвали страны создать эффективные системы контроля и отслеживания распространения Covid-19.