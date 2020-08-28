В Киеве у станции метро "Вокзальная" в пятницу утром, 28 августа, собралась огромная очередь желающих воспользоваться услугами метрополитена. Толпа людей с чемоданами растянулась по всей длине привокзальной территории. Видео происходящего опубликовал в соцсети пользователь Александр Гусев.

"Виктор Ляшко, что там с запретом массовых мероприятий?", - иронично поинтересовался автор поста у главного санитарного врача Украины, отметив его в своей публикации.

Напомним, в начале августа столичный метрополитен предупреждал о том, что на станции метро "Вокзальная" ремонтируют эскалатор, поэтому вход в подземку будут время от времени ограничивать, чтобы избежать скопления людей на платформе. Ограничение должно было продлится до 26 августа.

Не исключено, что сроки ремонта затянулись и именно это стало причиной скопления огромного числа людей перед вокзалом.

Ранее "Страна" писала о том, что в киевском метро задержан боец "ДНР", которого Стрелков наградил "орденом".

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