Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий выпустил заявление по событиям с нападения на автобус активистов из организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом.

Он прямо не подтвердил, что напали его люди, но дал понять, что поддерживает такие действия.

"Если такая ситуация произошла, то, я думаю, это реакция на бездеятельность украинских спецслужб и Министерства внутренних дел. Люди, которые помнят 2014-й год, пророссийские отряды", - сказал он.

Также он прокомментировал задержание 14 парней, которые, по данным полиции, напали на автобус.

"Насколько мне известно, эти люди не имеют отношения к этому делу. Если имеют, то, я надеюсь, что Служба безопасности Украины, которая должна этим заниматься, Генеральная прокуратура будут иметь в этом плане волю, совесть и характер и наградят этих парней медалями за борьбу с сепаратизмом и все на этом", - добавил он.

Напомним, вчера народный депутат от "Оппоплатформы" и основатель объединения "Патриоты за жизнь!" Илья Кива заявил, что на его активистов было совершено нападение под Харьковом. По его словам, радикалы из "Национального корпуса" и "Азова" расстреляли автобус с членами организации.

"Нацкорпус" затем открестился от нападения, но, как оказалось, одна из машин, которая использовалась нападавшими, зарегистрирована на руководителя Днепропетровской областной организации "Национального корпуса".

Вскоре полиция задержала банду обстрелявших автобус. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко отчитался о задержании злоумышленников. Чиновник также добавил, что погибших в результате инцидента не было.