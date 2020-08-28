Главная новость за вчера и сегодня - это нападение на автобус организации "Патриоты за жизнь" в Харьковской области.

Полиция сообщила, что неизвестные обстреляли его из травматического оружия. Однако кто они - до сих пор официально не сообщается. Как и всех подробностей инцидента.

В распоряжении "Страны" оказался внутренний документ полиции, в котором описываются все детали стрельбы под Харьковом.

Что заявили в МВД и полиции

Для начала приведем официальную версию событий.

Около семи вечера у города Люботин, что в 30 километрах от Харькова, произошло нападение на микроавтобус "Мерседес". В нем ехали активисты организации "Патриоты за жизнь", которую возглавляет нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

Полиция описывает случившееся так. Во время движения автобуса дорогу ему переехал автомобиль "Митсубиши". Из него вышли несколько человек с травматическим оружием и открыли огонь по автобусу. После чего уехали.

В пресс-релизе полицейских сначала говорится, что машина была одна. Однако ниже по тексту идет, что установлены несколько машин, на которых двигались стрелки. И это больше похоже на правду: поскольку позже, в Красноградском районе задержали 14 человек, причастных к нападению на автобус. Вряд ли бы они поместились в одно авто.

Причем полиция умалчивает, что под Люботиным была не только стрельба. По данным правоохранителей, трое человек пострадали от ранений резиновыми пулями. А четвертый получил сотрясение мозга. То есть имело место также избиение, о котором правоохранители прямо не говорят, но оно зафиксировано на видео, снятое очевидцами.

На нем видно, как несколько десятков мужчин подходят к автобусу, который уже стоит на обочине с разбитыми стеклами. Слышны выстрелы, группы по несколько человек избивают людей прямо на дороге.

Тот факт, что полиция опустила факт избиения - не единственный вопрос к происходящему. Вчерашняя реакция МВД в лице министра Авакова и его зама Геращенко также показывает, что они склонны смягчать картину. И подавать дело так, будто имели место разборки одинаково "нехороших" политических оппонентов. А не нападение вооруженных бандитов на не нарушавших закон активистов общественной организации.

Так, Арсен Аваков заявил, что нападавшие "с мускулами и без мозгов" стреляли в "таких же (то есть тоже "без мозгов" - Ред.), ехавших с политических гастролей". Правда, какое это дает право в них стрелять - непонятно. Но министр таким образом свое отношение к жертвам нападения обозначил.

Его заместитель Антон Геращенко также подает историю как "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил". То есть как бы шли разборки.

Однако есть большие сомнения, что такая официально озвученная трактовка событий имеет хоть какие-то основания.

Что на самом деле произошло в Люботине

В распоряжении "Страны" оказался внутренний документ полиции, который описывает происходившее под Харьковом.

Во-первых, заблокировал движение не один автомобиль, а два. Первый - черный внедорожник Mitsubishi Pajero на днепропетровских номерах АЕ9309ОС. Второй - микроавтобус Volkswagen Transporter с номерами того же региона КЕ1312КЕ.

Фото последнего вчера публиковал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Как уже рассказывала "Страна" - этот автомобиль зарегистрирован на главу днепропетровского "Нацкорпуса" Ивана Куриленко.

В справке МВД говорится, что на активистов Кивы напали с оружием, резиновыми дубинками и битами. О чем в полицейских релизах также умалчивалось. Они обстреляли автобус, потом начали избивать тех, кто вышел, после чего - разносить сам бус.

Также во внутреннем документе полиции указано, что трое раненых имели огнестрельные ранения конечностей (о чем говорил Кива, но нет в официальных сообщениях МВД).

На место происшествия прибыло все руководство полиции области - включая начальника Валерия Сокуренко. Задерживать нападавших начали через час после события.

Первую партию взяли на 87-м километре дороги Харьков-Перещепино, у заправки "Татнефть". Полиция остановила черный "Паджеро", где находилось пять боевиков. Все - жители Днепра. Вот их имена: Даценко, Квитка, Гарманов, Кит и Мокренко. Все не старше 30 лет.

Вторую партию на серебристом Volkswagen Transporter задержали на трассе "Харьков-Ялта". Пофамильный список задержанных (также днепровцев): Бурдов, Бондарь, Булах, Голота, Жидченко, Коваленко, Литвинов, Савотин, Дужко.

То есть всего 14 человек.

Беглая проверка показывает, что они имеют отношение к "Нацкорпусу". Так, задержанный Савотин, судя по инстаграму, входит в днепровское отделение партии.

А Олег Булах в 2017 году платил в "Нацкорпус" членские взносы - 20 гривен.

Еще один взнос "Нацкорпусу" делал задержанный Антон Мокренко.

В этом же документе упоминается Кирилл Доценко. Его фото с татуировкой "Вальгалла" есть в Facebook.

Из "Нацкорпуса" Максим Гарманов - он в друзьях у лидера Днепропетровской ячейки Ивана Куриленко, на чьей машине произошло нападение. Вот его фото из местных СМИ.

Теперь, чем они были вооружены. На месте нападения эксперты нашли:

- 16 гильз. Из них шесть - от 9-миллиметрового травматического патрона "Рысь", семь - тоже травматического патрона "Хантер Армс" на 9-мм. Одна гильза от патрона Safari - не уточняется, траматического или гладкоствольного, две от резинострельного револьвера "Терен".

- также на асфальте найден патрон Safari на 9 миллиметров.

Также у автобуса найдена футболка с логотипом "Нацкорпуса". Что она там делает - в справке не поясняется.

В задержанных автомобилях тоже нашли оружие. Внутри "Паджеро" - пистолет-резинострел "Форт", пустая обойма, складной нож.

В "Фольксвагене" - газовый пистолет и патроны. Все оружие зарегистрировано на находившегося в машине Кирилла Литвинова из Днепропетровской области.

Далее полиция приводит показания потерпевших.

Один из них - Денис Баштовой - говорит, что группа "патриотов" направлялась в Харьков из Полтавы, где у них проходил съезд. Еще перед выездом их Полтавы активисты заметили, что их фотографируют представители "Нацкорпуса" - Кирилл Магдаленко, Иван Белгородский и Иван Салтанов.

Вели их, не особо скрываясь, от самой Полтавы. По дороге бус "Патриотов за жизнь" обогнал тот самый Volkswagen Transporter, а в Харьковской области к нему присоединился черный "Паджеро".

Когда они подъехали к Люботину, их автобус пытался обогнать автомобиль Audi с литовскими номерами, однако ему это не удалось. После этого их попыталась подрезать Маzdа и "Паджеро". Также он заявлял о Porsche Cayenne, который преследовал бус.

Дорогу перекрыли в итоге "Фольксваген" и "Паджеро", после чего бус остановился. Из них выбежали люди, которые сразу порезали шины у автобуса. Тот попытался тронуться с места, но ехать на ободе не вышло.

Затем они начали стрелять по автобусу и бросать камни, а также файеры. Часть пассажиров легли на пол, другие поддались панике и выскочили наружу, но бежать им не удалось - их атаковали нападавшие.

"Убежать ребятам не удалось, поскольку на них сразу нападали на улице и начинали бить по несколько человек сразу", - говорит Баштовой. Во время избиений они кричали, что это только начало.

Все это происходило 5-7 минут - до команды "Отходим". В этот момент на дороге начали собираться люди.

Допрошенный водитель микроавтобуса показал, что разговоры о преследовании начались еще в Полтавской области. Его сведения примерно совпадают с остальными свидетелями. Также он, как и Баштовой, утверждает, что были еще автомобили, кроме "Фольксвагена" и "Паджеро" - только называет он Toyota Camry, которая тоже преследовала бус.

Источник "Страны" в организации "Патриоты за жизнь" говорит, что об угрозе нападения представители МВД были уведомлены заранее. Однако никакой реакции не последовало.

"Некоторые топ-чины просто не брали трубку. Очевидно, что "Нацкорпус" ведет против нас системную бандитскую войну при прямом содействии властей. Это было понятно еще по тому, как в среду они пытались напасть на одного из наших руководителей Олега Ширяева в Киеве. И никакой реакции на это. Но такие случаи делают нас только более сплоченными. Мы будем расширяться и активизируем нашу работу по привлечению новых активистов в нашу организацию", - сказал источник в "Патриотах за жизнь".

Выводы из документа

Главный вывод - нападавшие однозначно из "Нацкорпуса" (хотя партия свою причастность официально отрицает). Одна машина как минимум принадлежит главе партии в Днепре, также среди нападавших - как минимум пять членов партии Билецкого.

И власть, которая в своих пресс-релизах упоминает "Патриоты за жизнь", молчит о партийной принадлежности нападавших.

Второе - полиция говорит об огнестрельных ранениях. Тогда как у задержанных были только резинострелы. То ли пулевые ранения всегда так характеризуют, то ли было и огнестрельное оружие - но его не нашли (или не стали искать).

Очевидно, что цель нападавших был террор, запугивание. При этом стреляли националисты на поражение - то есть могли вполне кого-то убить. В связи с чем и открыто дело не только по статье "Хулиганство", но и "Покушение на убийство".

Также не выдерживает никакой критики версия о "разборках". Потерпевшие показывают, что их машину преследовали почти на всем пути следования из Полтавы в Харьков. Кроме того, полиция не зафиксировала ранений или травм у тех, кто напал на группу людей Кивы. А значит речь идет об агрессивной акции националистов из Днепра.

Главный вопрос - как будет идти следствие. Несмотря на то, что власти на сей раз публично обеспокоились нападением (его осудил даже президент, который ранее молчал по таким поводам, а также ряд "слуг народа") - есть вероятность, что националисты снова выйдут на свободу. Также пока нет данных о задержании Ивана Куриленко, на чьей машине приехали нападавшие. Это глава "Нацкорпуса" в Днепропетровской области.

По тому как дальше пойдет расследование и будет понятно - насколько власти не только на словах (которые они могут произносить в пиар-целях накануне выборов), но и на деле готовы положить конец политическому насилию в Украине.

Если задержанные будут вскоре отпущены, а само дело так и не дойдет до суда с конкретными тюремными сроками и если не будут привлечены к ответственности организаторы и руководители этого нападения (очевидно, что они связаны с Нацкорпусом), то тогда все заявления Зеленского и прочих официальных лиц останутся лишь пустым сотрясением воздуха. А те, кто нападает на политических оппонентов, а также те, кто ими руководит в очередной раз убедятся в своей безнаказанности.

И те, кто эту безнаказанность им обеспечивают на самом высоком уровне, и будут нести главную ответственность за все последующие нападения.