Гороскоп на субботу, 29 августа, для каждого знака Зодиака. Сегодня оптимальный день для любви, творчества и духовных поисков. Неприятности будут кратковременными и не принесут особого вреда.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны будут удачливы в любовных отношениях, смогут проявить свою чувственность и нежность посредством поступков. Вы не будете испытывать недостатка внимания. Также сегодня лучше сдерживать излишнюю напористость и лидерские амбиции.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня лучше не подвергать риску ваши любовные отношения. Не воспринимайте всерьез то, что говорят вам родные и близкие насчет вашего любимого человека. Залогом успеха сегодня станет преданность своим взглядам и ценностям.

Близнецы (21.05 - 21.06)

День будет наполнен интеллектуальными беседами и флиртом. Он подходит для новых впечатлений и переживаний. Отдавайтесь желаниям целиком, вечером вас ждет приятный сюрприз.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Ракам важно забыть о своих капризах и делать все, чтобы ваш избранник или избранница стали хоть чуточку счастливее. Для этого вам понадобится совместить чувственность с рациональностью.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львам противопоказано однообразие и скучная домашняя обстановка. Яркие перемены, общение, комплименты и внимания - это то, что поднимет ваше настроение. Период подходит для демонстрации талантов, о которых другие еще не знают. Действуйте по наитию, чтобы не упустить шанс.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня хорошо наслаждаться простыми радостями жизни - чистотой в доме, солнечным днем, цветами или прогулкой. Всем тем, что не требует больших финансов или времени. Замечайте, что хорошего вас окружает, что приятного произошло за день.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня в жизнь Весов войдет гармония, комфорт и уют. Для вашего хорошего самочувствия важны романтические разговоры под луной или рассвет на природе, ведь вы пришли в этот мир, чтобы любить и быть любимыми! Поэтому постарайтесь себе организовать такие приятные события.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов день подходит для общения с родными, с теми, кто умеет вас рассмешить и сам смеется над вашими шутками, искренне радуется вашим достижениям и разделяет жизненные принципы.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы сегодня не готовы поступиться своей независимостью и свободой. Возможны конфликты с теми, кто пытается подчинить вас своим правилам. День подходит для того, чтобы самостоятельно планировать досуг, путешествия, строить планы на будущее.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов настроение может испортиться, если ваш любимый человек не замечает того, как часто вы жертвуете своими интересами. Возьмите паузу и подумайте о том, что хорошего и приятного вы можете сделать для себя сегодня.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеям лучше отпустить контроль и логику. Позвольте себе расслабиться и прожить все чувства, и негативные и позитивные, в течение дня. Может выясниться, что сердце подскажет лучший вариант, чем мозг. Но необходимое условие для этого - как следует отдохнуть и расслабиться.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам не стоит быть слишком требовательными сегодня. Кажется, что безмятежное счастье словно ускользает из ваших рук, но, если задуматься, то может оказаться, что это происходит по вашей же вине, ведь счастье не в событиях, а в голове.