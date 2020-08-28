Единственным государственным языком в Беларуси должен быть белорусский, a русский язык нужно лишить этого статуса.

Об этом заявил экс-глава Верховного советa республики Станислав Шушкевич в интервью ресурсу "И грянул Грэм", которое обнародовано на YouTube-канале.

"Государственным языком должен быть один - белорусский, потому что у него нет больше родины", - сказал Шушкевич. По его словам, из белорусов "выдавили" их язык и "выдавливают" культуру.

Шушкевич отметил, что переход на белорусский язык как единственный государственный, в случае если такое решение будет принято, не пройдет быстро. "Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный", - добавил он.

При этом Шушкевич добавил, что между Россией и Беларусью никогда не было межнациональной розни, но жители республики "всегда хотели быть белорусами".

Отметим, что русский язык получил статус второго государственного в республике после внесения поправок в Конституцию в 1995 году.

Напомним, ранее оппозиция Беларуси предложила вернуться к Конституции 1994 года, в которой четко ограничено число президентских сроков, и русский язык не имел статуса государственного.