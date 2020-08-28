Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после восьмилетнего нахождения в должности подал в отставку по состоянию здоровья. В сделанном по этому поводу официальном сообщении говорится, что он страдает хронической болезнью и беспокоится, что ее обострение будет мешать работе премьера. Об этом сообщает NHK.

"Премьер-министр Абэ решил подать в отставку, поскольку хочет избежать ситуации, когда национальным делам будут мешать обострения хронической болезни. Премьер-министр Абэ должен провести пресс-конференцию вечером 28 августа, и, похоже, он сам объяснит причины", - говорится в сообщении.

Извесно, что Синдзо Абэ уже второй раз подает в отставку из-за проблем со здоровьем. Впервые он это сделал в 2007 году, через год после того, как получил пост главы правительства в возрасте 52 лет. В 2012 он вернулся в политику и снова занял пост премьер-министра. Абэ установил рекорд по сроку пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии - в общей сложности он непрерывно возглавляет кабинет 2 799 дней.

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