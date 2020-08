В четверг, 27 августа, мощный ураган "Лора" обрушился на юго-западную часть американского штата Луизиана. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек.

Об сообщает CNN.

Так, ветер, скорость которого достигала 150 км в час, повредил около 500 тысяч домов, они тк же остались без электричества. На местном химическом заводе начался пожар.

По меньшей мере шесть человек в возрасте от 14 до 68 лет стали жертвами урагана. Две жертвы были в округе Калкасье, другие смертельные случаи отмечены в округах Акадия, Аллен, Джексон и Вернон.

Terrible damage to homes in Hackberry, LA from #HurricaneLaura pic.twitter.com/7wULrPBQVy