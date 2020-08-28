В штате Луизиана мощный ураган "Лора" унес жизни не менее шести человек, 500 000 домов разрушены. Фото, видео
В четверг, 27 августа, мощный ураган "Лора" обрушился на юго-западную часть американского штата Луизиана. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек.
Об сообщает CNN.
Так, ветер, скорость которого достигала 150 км в час, повредил около 500 тысяч домов, они тк же остались без электричества. На местном химическом заводе начался пожар.
По меньшей мере шесть человек в возрасте от 14 до 68 лет стали жертвами урагана. Две жертвы были в округе Калкасье, другие смертельные случаи отмечены в округах Акадия, Аллен, Джексон и Вернон.
Terrible damage to homes in Hackberry, LA from #HurricaneLaura pic.twitter.com/7wULrPBQVy— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020
Напомним, что в прошлом году тропический ураган Дориан на Багамах убил более двадцати человек, а многие дома оказались затоплены.
Также мы писали о том, что в феврале в Одессе разбушевался мощный ураган, из-за которого погибла женщина.