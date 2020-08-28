В Украине, по состоянию на утро пятницы, 28 августа, за сутки зафиксировано 2 438 новых случаев заражения Covid-19. И это очередной антирекорд (предыдущий был отмечен 22 августа, когда заразились 2 328 человек - Ред.)

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 114 497 человек. Вчера, 27 августа, в Украине было зафиксировано 112 059 заболевших.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончался 2 451 пациент с этим диагнозом (+ 48 за сутки). Выздоровели уже 55 083 жителя страны (+ 866). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 56 963 человека (+ 1 524 за сутки).

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин закрыл границы для иностранцев уже с пятницы, 28 августа.

Так же добавим, что Китай разрешил испытать на людях вакцину из насекомых.

Кроме этого, мы сообщали, что США ввели санкции против российских НИИ, в том числе причастного к созданию вакцины от коронавируса.