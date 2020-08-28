Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) провели в Берлине неофициальные переговоры, на которых обсудили санкции в отношении Беларуси. Однако, главы МИД разошлись в своих оценках из-за "турецкого вопроса".

Об этом со ссылкой на информацию агенства DPA сообщает РИА "Новости", в пятницу, 28 августа.

Так, страны Балтии считают, что точечных санкций против властей Беларуси за якобы нарушения в подсчете голосов на президентских выборах в республике и за насилие против участников протестов - явно недостаточно.

Позиция Кипра такова, что они готовы наложить вето на санкции против Беларуси, если не будет оказано давление на Турцию из-за разведки газовых месторождений в исключительной экономической зоне Греции.

При этом вопрос санкций против Турции в целом не рассматривается, против них, в частности, выступает Германия, которая не хотела бы ставить под угрозу попытки урегулировать конфликт. "Необходимо дипломатическое решение этого конфликта", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мааса.

В свою очередь глава МИД Кипра Никос Христодулидис "не закрывает возможности для давления" на Минск. "Мы не хотим двойных стандартов", - заявил он, отвечая на вопрос, согласится ли страна с санкциями против Беларуси без санкций против Турции.

В свою очередь, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал планы ввести санкции против 15-20 представителей властей республики "символическими". "Этого определенно недостаточно. Это не может быть серьезной реакций ЕС", - добавил он.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС заявил о начале разработки санкций против белорусских властей из-за их действий в ходе выборов президента и начавшихся после них протестов в стране.

Также мы писали о том, что из-за Греции санкции Евросоюза против Беларуси оказались под угрозой.