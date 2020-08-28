В ночь с 27 на 28 августа, на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел мощный взрыв. На месте работали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом пишет издание Думская.

Так, в полиции сообщают, что взрыв произошел на территории трансформаторной подстанции завода. Все ближайшие к нему части города оказались обесточены.

Местные жители подозревают, что эта чрезвычайная ситуация могла произойти по вине охотников за металлом. По их словам, они регулярно приходят на завод, вырезая кабеля.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, но пожарные не исключают, что они могут быть.

Ранее мы писали о взрыве, который прогремел в общежитии военного учебного центра "Десна". В результате погиб один человек и несколько пострадали.

Также мы сообщали, как во Львове на химзаводе рванул компрессор.