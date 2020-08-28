Вторая волна коронавируса в Европе заставляет многие страны снова ужесточать правила въезда-выезда, что бы притормозить распространение Cоvid-19.

Так власти Финляндии решили ввести новые ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, которые не входят в состав ЕС, и где фиксируется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с Cоvid-19.

Об этом передает портал Yle.

Ограничения будут действовать с 28 августа по 18 сентября. Они коснутся, в частности, и украинских сборщиков-заробитчан.

В списке стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

При въезде иностранные работники должны иметь при себе справку от приглашающей сельскохозяйственной компании. Наличие справки проверяют пограничники. На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости свяжется с компанией для подтверждения указанной в документах информации.

Ранее "Страна" в материале "Прорваться в Европу" выяснила, как украинцы могут выехать на работу в ЕС, несмотря на закрытые границы.