В одном из сел Ивановского района под Одессой произошло чрезвычайное происшествие. Здесь местный пастух надругался над 12-летним мальчиком и вдобавок угрожал расправой, если ребенок кому-то расскажет о случившемся.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

"О происшествии в полицию сообщила мать мальчика, которой ребенок все рассказал. По словам подростка, на пастбище, где злоумышленник - его знакомый односельчанин - пас скот, он несколько раз ударил его, а потом удовлетворил свои половые потребности. Чтобы пострадавший никому не рассказал, как с ним поступили, пастух пригрозил ему физической расправой и отпустил. Следователи Ивановского отделения полиции объявили правонарушителю подозрение по ч. 4 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Стоит отметить, что задержанный педофил уже имеет судимость за имущественные преступления. Вины своей он отрицать не стал.

"Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. В его рамках назначен ряд экспертиз. За изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцати лет, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет", - уточнили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали педофила, который прямо в авто занимался сексом с 13-летним подростком.

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