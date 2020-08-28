После того, как Дональд Трамп дал свое официальное согласие стать кандидатом республиканцев на предстоящих выборах, он выступил с итоговой речью перед участниками партийного съезда, в которой тезисно озвучил свои планы в случае победы.

Итак, вот что заявил Дональд Трамп, после того, как официально вступил в предвыборную гонку:

- пообещал, что экономика США быстро восстановится после коронавируса

- поставил себе в заслугу "самые жесткие" меры против Китая

- заявил, что КНР поддерживает Байдена, а сам Байден разрушит экономику карантином

- назвал демократов радикалами, которые уничтожат американский образ жизни

- сравнил себя с освободителем рабов Линкольном

- похвалился своими успехами в ближневосточной политике



- пообещал отправить первую женщину-астронавта на Луну и водрузить флаг на Марсе.



Об этом передает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.







Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заподозрил Байдена в наркомании и предложил пройти тест.