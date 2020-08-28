"Женщину на Луну, флаг на Марс". Трамп рассказал, чем займется в случае победы на выборах
После того, как Дональд Трамп дал свое официальное согласие стать кандидатом республиканцев на предстоящих выборах, он выступил с итоговой речью перед участниками партийного съезда, в которой тезисно озвучил свои планы в случае победы.
Итак, вот что заявил Дональд Трамп, после того, как официально вступил в предвыборную гонку:
- пообещал, что экономика США быстро восстановится после коронавируса
- поставил себе в заслугу "самые жесткие" меры против Китая
- заявил, что КНР поддерживает Байдена, а сам Байден разрушит экономику карантином
- назвал демократов радикалами, которые уничтожат американский образ жизни
- сравнил себя с освободителем рабов Линкольном
- похвалился своими успехами в ближневосточной политике
- пообещал отправить первую женщину-астронавта на Луну и водрузить флаг на Марсе.
Об этом передает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заподозрил Байдена в наркомании и предложил пройти тест.