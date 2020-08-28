У берегов Аляски зафиксирован серьезный инцидент. Здесь на поверхность всплыла стратегическая российская атомная субмарина. Подлодка поднялась на поверхность в международных водах, недалеко от морской границы США.

Об этом со ссылкой на военное командование США передает Telegram-канал РИА "Новости".

При этом американские военные не получали никаких запросов о помощи от всплывшей подводной лодки, но готовы помочь в случае необходимости.

В то же время источник в командовании Тихоокеанского флота России заявил, что всплывшая у Аляски российская субмарина - это участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск", и что никакой нештатной ситуации нет.

Наша справка

К-186 "Омск" - российский ракетный атомный подводный крейсер проекта 949А "Антей", входящий в состав Тихоокеанского флота. АПЛ была заложена 13 июля 1989 года на "Севмаше" в Северодвинске. В мае 1993 года АПЛ была спущена на воду. Затем была модернизирована и вооружена современными торпедами и ракетами. Принимала участие в сирийской военной операции. 29 июня 2019 года после завершения планового ремонта субмарина "Омск" была снова передана ТОФ, и 9 августа крейсер вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке. Шефом подводного крейсера с 13 апреля 1993 года является город Омск.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в состав флота России принята подлодка, названная именем киевского князя.

Так же мы рассказывали, что в НАТО заявили, что активность российских подлодок стала самой высокой со времен Холодной войны.