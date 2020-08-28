В Республиканской партии США так же соблюли все юридические формальности и получили официальное согласие нынешнего главы Белого дома США баллотироваться на второй срок на пост главы государства.

"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года. Я принимаю это предложение", - сказал Трамп в завершающий день работы партийного съезда.

Напомним, что в этот понедельник, 24 августа, участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом от республиканцев на пост вице-президента США, причем даже без подсчета голосов, так как конкурентов у него не было вообще.

Главные соперники тандема Трамп - Пенс кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и его кандидат в вице-президенты Камала Харрис.