В Соединенных Штатах Америки не смогли запустить тяжелую ракету-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44.

Запуск ракеты Национального управления военно-космической разведки США планировался на четверг с мыса Караверал, но его перенесли на сутки. Причина переноса - обнаруженные технические проблемы.

Об этом сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"Запуск тяжелой ракеты Delta IV компании United Launch Alliance с миссией NROL-44 сегодня отменен в связи с проблемой в ключевой наземной системе управления пневматикой. Команде необходимо дополнительное время для анализа и решения проблемы", - говорится в сообщении.

"Запуск планируется в пятницу, 28 августа, со стартового комплекса SLC-37 на авиабазе на мысе Канаверал в 2:08 по времени Восточного побережья США (9:08 по Киеву).

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-44 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Между тем, по словам бывшего сотрудника NASA Дэвида Бейкера, знакомого с программой NRO, речь идет о запуске американского космического аппарата Orion, также известного как Mentor или Advanced Orion - серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки.

"Он весит более 5 тонн, оснащен огромной параболической антенной диаметром более 100 метров, которая раскрывается на орбите", - сказал эксперт. По его словам, гигантский спутник размером с автобус будет выведен на экваториальную орбиту высотой 36 тыс. км.

Основная задача американского космического аппарата - перехват телеметрической информации и прослушивание каналов связи геостационарных спутников.

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