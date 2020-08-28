Мужчина, которого застрелили возле Белого дома в начале августа из-за возможной угрозы президенту США Дональду Трампу, был "вооружен" расческой.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы

Согласно отчету Секретной службы о событиях 10 августа, подозреваемый встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". В ответ на это офицер Секретной службы произвел выстрел в подозреваемого. В результате инцидента офицер и подозреваемый были госпитализированы.

Позднее 51-летнему Майрону Берриману было предъявлено обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

В документах обвинения говорится, что из рук Берримана после стрельбы выпал некий черный предмет, а на месте инцидента после обыска была обнаружена расческа. По словам сотрудника Секретной службы, ранившего мужчину, он понял "после стрельбы, что это был не пистолет, а скорее расческа".



Берриман после выписки из больницы был переведен в психиатрическую лечебницу, отмечает газета.



Ранее "Страна" писала, что Трамп заподозрил Байдена в наркомании и предложил пройти тест.

Также мы рассказывали, что рейтинг одобрения Трампа за последние две недели повысился в шести колеблющихся штатах.