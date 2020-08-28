В армии Китая заявили, что выпроводили корабль ВМФ США, вторгшийся в территориальные воды КНР.

Сообщается, что ракетный эсминец ВМС США "Мастин" (Mustin) вторгся в район военных учений армии Китая. Инцидент произошёл в Южно-Китайском море.

Ранее китайские армейцы запустили в Южно-Китайском море баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21, чтобы показать серьезность своих намерений.

Как сообщала "Страна", инцидент между американскими военными и армией России в песках Сирии попал на видео.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что коалицию во главе с США заранее предупредили о прохождении российской колонны. Кроме того, американские военнослужащие сами попытались заблокировать российский патруль. В результате чего сами же и пострадали.

Напомним, как российский истребитель перехватил над Черным морем судно-разведчик США.