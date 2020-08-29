Корпорация Google заявила о запуске программы профессиональной дистанционной сертификации, которая призвана в значительной степени заменить традиционное высшее образование. В течение полугода студенты будут проходить онлайн-курсы, после чего смогут устроиться в ряд крупных компаний, которые уже поддержали инициативу. Обучение при этом будет стоить в несколько раз меньше, чем в университетах.

Об этом сообщает Inc.com.

"Мы будем рассматривать наши новые сертификаты о карьере как эквивалент четырехлетней степени для соответствующих должностей", - заявил старший вице-президент по глобальным связям Google Кент Уокер.

Исключая риски выманивания средств на образование, которое не будет считаться достаточным работодателями при приеме на работу, компания создала объединение из 50 крупных работодателей, которые должны положить пример в одобрении таких курсов. Среди них: H&R, PNC, Банк Америки, Walmart, Intel, британские EY и Penguin Random House и прочие.

При этом работодатели получают уникальный доступ к доскам объявлений о поиске работы выпускниками таких курсов, а у самих учащихся появится возможность найти свое место без требования высшего образования по умолчанию.

Компания утверждает, что программы сертификации "не зависят от продукта и предназначены для того, чтобы помочь людям найти работу в любой компании и в любом секторе".

Отмечается, что такая форма профессионального обучения стала как никогда актуальна во время пандемии коронавируса, когда многие работники и студенты были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения, а многие просто потеряли источник дохода и вынуждены проходить переквалификацию, которая займет слишком много времени в университете на фоне необходимости зарабатывать на жизнь.

Напомним, корпорация Google, филиалы которой находятся почти во всех развитых странах, оставит большинство сотрудников на удаленной работе до июля 2021 года. Речь идет о примерно 200 тысячах сотрудников по всему миру. В частности, о штаб-квартире в Маунтин-Вью в Калифорнии. Накануне частично возобновилась работа в некоторых странах, которые не особо зацепил коронавирус: в Австралии, Греции и Таиланде. Накануне компания заявляла, что работники вернутся в офисы к январю 2021 года.

Как сообщала "Страна", в 2020 году самой дорогой торговой маркой в мире осталась крупнейшая американская компания Apple. По подсчетам аналитиков, она подорожала до 241,2 миллиардов долларов.