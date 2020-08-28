Кто напал на активистов из организации Кивы?

Событие дня – нападение радикалов на автобус с членами организации "Патриоты за жизнь!", которую возглавляет Илья Кива. Согласно заявлению оппозиционного политика, нападение произошло под Харьковом, нападавшими были националисты из "Азова" и "Нацкорпуса", и в результате происшествия трое человек ранены, один из них тяжело.

И с этим власти уже точно придется что-то делать. Беспредел радикальных организаций – не новость в Украине, однако в последние месяцы он стал еще "беспредельнее", чем в предыдущие годы. И связано это с тем, что политические оппоненты националистов в 2020-м впервые со времен Майдана дали им отпор, поставив под сомнение монопольную власть правых радикалов на улицах.

Одним из наиболее опасных для националистов явлений стало как раз создание организации Кивы "Патриоты за жизнь!", которая, согласно заявлениям политиков из "Оппозиционной платформы – За жизнь", должна делать то, чего не делает полиция - защищать оппозиционных активистов от уличного насилия со стороны националистов. Поэтому нападки радикалов на эту организацию понятны.

Однако в этот раз беспредел радикалов оказался выше всех разумных пределов. На видео мы видим как толпа бьет автобус и избивает люей прямо на трассе Киев-Харьков. И хоть "Нацкорпус" официально открестился от того, что это его люди напали, но ряд данных указывает на причастность этой структуры. Во-первых, участвовавшая в нападении машины зарегистрирована на партийного функционера Нацкорпуса. А во-вторых, на защиту нападавших стал лидер этой партии Андрей Билецкий, который заявил, что задержанные полицией никакого отношения к нападению не имеют, а если и имеют, то их нужно представить к государственным наградам за борьбу с сепаратизмом.

Поэтому в данном случае крайне реакция руководства страны. Пока, в отличие от предыдущих случаев, это проявилась очень оперативно - нападавших быстро задержала полиция, сам факт нападения осудил Зеленский и ряд депутатов от его партии.

В тоже время, это пока слова. И, как мы знаем, в большинстве случаев даже задержание беспредельщиков полицией еще ни о чем не говорит - их, как правило, быстро отпускают, дела потом расследуются тихой сапой (и постепенно разваливаются), а о привлечении организаторов и речи не идет.

Поэтому то, как будет дальше развиваться дело - серьезный экзамен для власти.

В конце концов, прекращение уличного беспредела радикалов в интересах самой власти, которая из-за страха перед националистами не может принять целый ряд решений, необходимых для восстановления мира.

Саакашвили как бы возвращается в Грузию

Фото: Facebook Саакашвили

Одну из главных сенсаций дня сотворил Михаил Саакашвили, который выступил с заявлением о своем возвращении в Грузию. Настоящих мотивов своего анонсируемого поступка Михо не сообщил, чем породил море догадок в Украине и бурю комментариев на своей родине. Причем в обеих странах комментарии были не слишком дружелюбными по отношению к автору заявления.

Так, в Украине появились даже слухи о том, что Саакашвили побил горшки с Зеленским и теперь вынужден уехать, чтобы не нарваться на большие неприятности. Впрочем, эти слухи не подтвердились, но и без этого ясно: экс-президент Грузии в Украине никому не нужен.

Саакашвили дали должность в Нацсовете реформ – с громким звучанием и пустым статусом. Это произошло после того, как пару недель всех будоражил вопрос – назначат или не назначат Михо в правительство. Премьер от такого "подарка" сумел отбиться, и вопрос отпал. А в качестве компенсации возник Нацсовет реформ.

Причем, как писала "Страна", туда экс-президента Грузии Зе-команда отправила в качестве ширмы - чтоб изображать перед западными послами "решительные реформы" в Украине (которых на самом деле нет).

Поэтому не удивительно, что вскоре и сам Михо потерял интерес к этой деятельности.

А вот насчет грузинского этапа карьеры Михо пока никакого понимания нет. Нынешнее руководство его родины уже объявило: как только экс-президент пересечет границу, его арестуют.

Правда, Саакашвили не уточнил - когда именно он возвращается. Вполне может быть он планирует вернуться уже после выборов, если на них правящая партия проиграет.

А если не проиграет - то останется в Украине, придумав еще чем заниматься.

Черновцы: продолжение карантинной войны

Фото: Facebook/ cvODA

Коронавирусная ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Вчера в красную зону карантина попал Ивано-Франковск, став вторым областным центром, где должны быть введены жесткие запреты.

Правда, будут они введены на самом деле или нет, пока не ясно. Многое зависит от того, чем закончится противостояние областной администрации и городской власти в первом "карантинном" облцентре – Черновцах.

Вчерашний день исполнительная власть там проиграла: по решению местных властей общественный транспорт вновь запущен. Попасть в него, правда, можно только со справкой с работы, но такую справку может сделать себе фактически любой желающий. Лишь бы желание действительно было.

Собственно, черновицкая ситуация показала, что власти – и местные, и центральная – за лето так и не нашли оптимальной границы, которая должна проходить между необходимыми мерами жесткого карантина и столь же существенной необходимостью сохранить возможность работы для большинства граждан.

Единственное однозначно правильное решение правительства – это централизованное закрытие всей развлекательной сферы. Поскольку эпидемия – это надолго, приходится признать, что целые направления бизнеса (туризм, ночные клубы, концертная деятельность) будут заморожены надолго, и бизнесу из них лучше уходить.

Но одновременно с этим местные власти должны обеспечить стабильную работу всех производительных сфер экономики, а центральная власть должна сосредоточиться на их развитии. Сейчас важнее вложиться в запуск предприятия, производящего хотя бы булавки или нитки, чем выделять деньги на съемки фильма, который все равно никто не будет смотреть – и из-за карантина, и из-за самого качества этой продукции.

Рынок от "Нафтогаза": цена газа рвется вверх

Фото: Страна

Если в июле решение о переходе на полностью рыночные тарифы на газ для большинства граждан осталось незамеченным, то уже осенью многие прочувствуют его в своих кошельках. Вчера "Нафтогаз" объявил о повышении цены почти в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем. Уже в сентябре газ будет стоить для населения 4,7 грн за кубометр – и это без всех накруток и налогов.

Газовый монополист объясняет резкое подорожание тем, что и на европейском рынке цена резко подскочила. Что, в общем-то, соответствует действительности: в последние дни европейская цена превысила 100 долларов за тысячу кубометров. Это еще очень далеко до рекордных 500-600 долларов 2013 года, но уже не является бросовой ценой.

Однако "рыночное" объяснение от "Нафтогаза", мягко говоря, некорректно. Объяснять все мировым рынком можно в стране, где работает внутренний рынок. А у нас практически весь газ, поступающий потребителям, идет от НАКа. Который вспоминает о мировом рынке, когда цены на нем растут, и забывает о нем, когда цены там падают.

К тому же, "Нафтогаз" явно не является компанией, которая борется за интересы потребителя. Если бы целью НАКа было обеспечить население и промышленность максимально дешевым газом, он закупал бы российский газ непосредственно у "Газпрома", а не у европейских посредников, которые наваривают на каждой тысяче кубов несколько десятков долларов. И эти несколько десятков долларов уходят из карманов украинских граждан.

Путин озвучил свой сценарий по Белоруссии

Фото: сайт Кремля

В остальном мире самым значимым для Украины событием было интервью российского президента Владимира Путина, которое он дал телеканалу "Россия 24". В нем, в частности, он официально озвучил обвинения в причастности украинских спецслужб к организации задержания "вагнеровцев" в Белоруссии.

Однако в целом украинская тематика не была ключевой – в отличие от уже упомянутой белорусской. По которой Путин сообщил свое базовое видение развития ситуации.

Состоит оно из двух пунктов.

Первый: Россия в крайнем случае готова к силовому вмешательству, и для этого у нее есть законный механизм – ОДКБ. Об этом до сих пор не говорили, хотя участие Белоруссии в военном союзе с Россией и в самом деле является самым существенным отличием ее ситуации от украинской: при таких раскладах введение российских войск является легитимным, если оно произойдет по решению белорусской власти. Понятно, что это самый крайний сценарий, и служит он скорее для того, чтобы остудить горячие головы в Евросоюзе, настроенные на быструю смену власти в Минске в свою пользу.

А второй – это как раз смена власти. Но не по европейскому сценарию, а по российскому. Путин сообщил, что Александр Лукашенко готов к конституционной реформе, которая, видимо, должна напоминать либо российский сценарий 2008 года, либо недавний казахстанский. То есть сценарий, при котором Бацька перестает быть президентом, но так или иначе сохраняет решающее влияние на белорусскую политику.

Собственно, в отсутствии такого сценария в прежние годы и состоит главная ошибка Лукашенко. Любой народ, которым президент управляет четверть века, устает от этого президента и хочет перемен – вне зависимости от того, к чему они приведут.

Назарбаев, видимо, понял эту опасность и сыграл на упреждение. Лукашенко же, скорее всего, боялся, что условный сценарий "Путин – Медведев" все равно ослабит его власть и усилит зависимость Белоруссии от России, поэтому не решился на такую "реформу". Однако, если Бацьке удастся удержать власть в ходе нынешних акций протеста, то сценария конституционной реформы все равно избежать не удастся. Так что президент в Белоруссии все равно сменится. Вопрос только в том, когда, как и на кого.