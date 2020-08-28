Неизвестный, который назвал себя Денисом и Иисусом Христом, два дня подряд раздавал деньги прохожим во Львове и призывал их верить в Бога.

Об этом сообщает zaxid.net.

На блошином рынке, что находится около памятника Ивану Федорову мужчина, назвавший себя Денисом, Иисусом Христом и проповедником Бога раздавал купюры разного номинала всем прохожим 23 и 24 августа вместе с женщиной, которую называл своей женой.

В течение нескольких часов каждый день мужчина, который, как думают местные, может быть мошенником, рассказывал о Боге в микрофон и заявлял, что "современная церковь отнимает у людей деньги, а он посланник Бога и пришел, чтобы людям их давать".

Подозрительный "Иисус" утверждал, что продал свой миллиардный бизнес в Германии, чтобы помочь Украине стать богатой страной. Сначала Денис просто раздавал деньги, после чего начал записывать молитвы и личные данные прохожих. Несмотря на подозрительные маневры, деньги он раздавал настоящие.

"Он дал мне 500 грн, мы себе потом с коллегой выпили по 250 грамм. Раз деньги взяли в магазине, то они настоящие", - заявил местный торговец Ярослав.

Видео: YouTube / "Легион 111"

Напомним, духовный глава Церкви Англии в Соединенном Королевстве и лидер Англиканского сообщества во всем мире архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что Иисус Христос не был белым.

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