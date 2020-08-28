В Украине могут принять решение о том, чтобы перенести переговорную площадку по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе из Минска. Однако пока что нет смысла поднимать этот вопрос, потому что встречи все равно проходят в онлайн-режиме без физического "выезда на место".

Об этом в эфире канала "1+1" рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане", - объяснил он.

Напомним, что Украина временно прекратила все отношения с Беларусью, пока такое общение "несет репутационные риски". Ранее Кулеба заявлял, что Украине не важно, какая фамилия будет у президента Беларуси.

Лукашенко утверждал, что Украина "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы. Однако в Офисе президента отвергли его обвинения.