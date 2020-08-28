На северо-востоке Сирии произошёл инцидент между военнослужащими армии России, действующими по приглашению властей Сирии, и солдатами американской армии.

В результате пострадали несколько военных США. Видео произошедшего опубликовали в Сети. В кадр попала наземная и воздушная техника.

Представитель США обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии. По его словам, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, в результате чего пострадали несколько членов экипажа.



Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны. Кроме того, американские военнослужащие сами попытались заблокировать российский патруль. В результате чего они же и пострадали.

Как сообщала "Страна", в США призвали пересмотреть отношения с Москвой на фоне усиления конфликта с Китаем. Американские эксперты по России призвали изменить отношения с Москвой: снизить накал санкций, не выходить из военных соглашений, в том числе ядерных, не позволять конфликтам срывать переговоры с Москвой по другим важным вопросам.

Ранее мы сообщали, что солдаты армии обороны Израиля уже вторые сутки атакуют Сирию.