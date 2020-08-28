На митинге в поддержку оппозиции Беларуси в центре Минска задержали 181 человека. Также есть информация о том, что милиция задержала 15 журналистов.

Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Вясна", телеканал Белсат.

В Октябрьском РУВД остаются задержанными около 15 журналистов. По информации телеканала, задержанных разделили на две части: тех, кто не хочет показывать мобильники отправляют в актовый зал и не отпускают.

Информацию про проверку мобильных телефонов подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). В частности, уточняют в ней, журналистов принуждают удалять фотографии с сегодняшней акции протеста.

До начала шествия в районе площади Свободы было задержано более десятка журналистов.

Акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди.

Напомним, что в Минске и в других городах Беларуси не прекращаются митинги оппозиции. Многие белорусы не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей.

Сначала на митингах были жесткие стычки с правоохранителями, два человека погибли, милиция задержала несколько тысяч человек, которые после этого заявили о пытках и жестоком обращении ОМОНа и милиции.

После этого на некоторое время правоохранители перестали жестко разгонять мирные акции, оппозиция продолжает выходить на митинги, а некоторые предприятия объявили о забастовках.