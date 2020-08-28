В Министерстве иностранных дел Украины решили приостановить все контакты с официальными властями Беларуси. В МИД рассказали, что возобновят официальное общение после того, как в ведомстве убедятся, что "это не нанесет стране репутационных потерь".

Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", - сказал он.

Также добавив, что в ближайшее время контактов между Зеленским и Лукашенко "нет и не планируется".

В последний раз лидеры двух стран общались еще до выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. МИД Украины не исключает переноса из Минска площадки для переговоров по Донбассу, но пока не видит в этом необходимости

Ранее Кулеба заявлял, что Украине не важно, какая фамилия будет у президента Беларуси. Стоит отметить, что ранее президент Беларуси заявлял, что Украина "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы. Однако в Офисе президента отвергли его обвинения.