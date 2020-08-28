В Хмельницком нетрезвая женщины пробила дно биотуалета во время секса и погрузилась в отходы.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, парочка в состоянии алкогольного опьянения решила уединиться в пластиковом биотуалете на территории зоны отдыха "Простоквашино" в Хмельницком, однако в процессе совокупления девушка оперлась на дно кабинки и провалилась в нечистоты.

Парочка пыталась выбраться из ситуации, не привлекая внимания, однако из-за количества выпитого алкоголя влюбленным пришлось обратиться за помощью к жителям соседних домов.

Напомним, в Киеве иностранец убил проститутку и спрятал ее тело в раскладной диван. Резонансное убийство произошло в минувшие выходные в арендованной квартире на улице Академика Филатова в Печерском районе столицы.

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