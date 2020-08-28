Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в стрельбе на Харьковщине. Напомним, там несколько десятков человек напали на автобус, в котором ехали представители организации "Патриоты за жизнь", которую возглавляет нардеп от "Оппоплатформы" Илья Кива (он обвиняет в нападении националистов из "Нацкорпуса").

Обращение президента Украины опубликовано на его страницах в соцсетях.

Зеленский заявил, что общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон.

"Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений", - заявил президент.

По его словам, безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, не руководствуясь политическими мотивами.

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-х" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание", - сказал президент.

Напомним, ранее в четверг, 27 августа, народный депутат от "Оппоплатформы" и основатель объединения "Патриоты за жизнь!" Илья Кива заявил, что на его активистов было совершено нападение под Харьковом. По его словам, националисты из "Национального корпуса" и "Азова" расстреляли автобус с членами организации. Он заявил о троих раненных. Причем один находятся в тяжелом состоянии.

Через некоторое время замминистра внутренних дел Антон Геращенко отчитался о задержании банды преступников, совершивших нападение. По его словам, в результате обстрела автобуса никто не погиб.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео с места трагедии.