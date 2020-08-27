Гулявшего по улицам на цепи льва нашли в коровнике под Киевом. Видео
В сарае под Киевом зоозащитники заметили льва в клетке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Он живет в вольере, который находится в середине старого коровника. Вместе с ним в клетке находятся птицы из Красной книги.
"Про льва эко-активистам рассказали соседи. Говорят, периодически видят, как мужчина гуляет со львом на цепи. Зоозащитники пошли на штурм сарая, а с хозяином сарая завязался конфликт", - говорится в сюжете.
Обе стороны вызвали полицию. Хозяин льва рассказал, что спас животное полгода назад, когда хозяин-иностранец хотел пустить его на чучело. Мужчина выкупил его за 600 долларов.
Ранее "Страна" рассказывала, как в британском зоопарке загрустивших пингвинов развеселили машиной для мыльных пузырей.
Также мы писали, как в Запорожье девушка за две тысячи продавала порно с собой и видео издевательств над животными.