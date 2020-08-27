Нападавшие на членов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты за жизнь!" были на машине, принадлежащей главе Нацкорпуса Днепропетровской области Ивану Куриленко. Об этом свидетельствуют данные регистрации автомобиля, которые находятся в распоряжении "Страны".

Фото Volkswagen с номерами Днепропетровской области обнародовал в Facebook замминистра МВД Антон Геращенко, когда сообщил о задержании 14 человек, подозреваемых в нападении.

Машина задержанных Фото: Facebook

Автомобиль с таким номером, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, зарегистрирован на Куриленко Ивана Петровича.

Человек с таким ФИО по данным открытых источников является главой Днепропетровской организации Национального корпуса. Он участвовал в прошлых выборах в Верховную Раду, как кандидат в депутаты от ВО Свобода (тогда в этот список вошли и активисты "Нацкорпуса").

В декларации у него указано два автомобиля Volkswagen Transporter.

Иван Куриленко слева

Напомним, что на трассе возле города Люботин Харьковской области группа мужчин заблокировала автобус с членами ОО "За жизнь", после чего автобус расстреляли из травматического оружия и скрылись. Машины нападавших установлены, 14 человек задержаны.

Нардеп Илья Кива обвинил в нападении "Нацкорпус". В свою очередь в "Нацкорпусе" опровергли свою причастность. Но, как видим, автомобиль представителя этой партии был задействован нападавшими.