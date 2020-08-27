Нападавшие на автобус под Харьковым были на машине главы Нацкорпуса Днепропетровской области
Нападавшие на членов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты за жизнь!" были на машине, принадлежащей главе Нацкорпуса Днепропетровской области Ивану Куриленко. Об этом свидетельствуют данные регистрации автомобиля, которые находятся в распоряжении "Страны".
Фото Volkswagen с номерами Днепропетровской области обнародовал в Facebook замминистра МВД Антон Геращенко, когда сообщил о задержании 14 человек, подозреваемых в нападении.
Машина задержанных Фото: Facebook
Автомобиль с таким номером, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, зарегистрирован на Куриленко Ивана Петровича.
Человек с таким ФИО по данным открытых источников является главой Днепропетровской организации Национального корпуса. Он участвовал в прошлых выборах в Верховную Раду, как кандидат в депутаты от ВО Свобода (тогда в этот список вошли и активисты "Нацкорпуса").
В декларации у него указано два автомобиля Volkswagen Transporter.
Иван Куриленко слева
Напомним, что на трассе возле города Люботин Харьковской области группа мужчин заблокировала автобус с членами ОО "За жизнь", после чего автобус расстреляли из травматического оружия и скрылись. Машины нападавших установлены, 14 человек задержаны.
Нардеп Илья Кива обвинил в нападении "Нацкорпус". В свою очередь в "Нацкорпусе" опровергли свою причастность. Но, как видим, автомобиль представителя этой партии был задействован нападавшими.