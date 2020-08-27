Плантацию элитной конопли стоимостью в семь миллионов гривен обнаружили в Сумской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Четверть гектара дорогого "карликового" сорта росли прямо на подсолнечном поле. Засеянная конопля была как раз в середине поля, заметить их со стороны было практически невозможно. Если бы туда случайного не попали работники прокуратуры, которые выезжали по делу самовольного захвата земель. Они и вызвали полицию. Выращиванием конопли кто-то тщательно занимался - удобрял, и даже оборудовал плантацию капельным поливом. Сейчас конопляных аграриев устанавливает полиция", - говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, как полиция случайно нашла у киевлянина белый мешок полный марихуаны.

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