В Днепре пенсионер попросил соседа помочь вынести труп собутыльника из квартиры и невольный свидетель позвонил в полицию.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, житель дома под номером 58 на улице Леваневского в Днепре заявил в полицию о возможном убийстве после того, как вышел на перекур в подъезд и встретил престарелого соседа, который просил помочь вынести тело мужчины. Приехавшие на вызов врачи констатировали насильственную смерть - на теле нашли следы от порезов ножом и отверстие в черепе.

В квартире подозреваемого нашли лужу крови и предположительное орудие убийства. Согласно предварительной версии, 73-летний житель дома выпивал с 32-летним собутыльником, однако после ссоры старик нанес знакомому несколько ударов.

Сейчас полицию продолжает расследовать детали убийства, пенсионеру сообщили о подозрении.

Напомним, в Кривом Роге нашли тело 19-летней девушки, которая неделю назад ушла из дома после семейной ссоры и не вернулась.

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